Mercato - PSG : Après Mbappé, un nouveau départ est confirmé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Auteur d'une nouvelle saison blanche, Layvin Kurzawa va quitter le PSG. Libre au 30 juin prochain, l'international français est à la recherche d'une nouvelle équipe, en Ligue 1 ou à l'étranger. Mais les prétendants pourraient être réticents à investir sur un joueur, qui a perdu le rythme et qui est, aujourd'hui, très loin de son meilleur niveau.

Kylian Mbappé ne sera pas le seul joueur en fin de contrat à quitter le PSG. Keylor Navas a déjà fait ses adieux au club parisien. Il va être suivi par Layvin Kurzawa, qui a totalement disparu des radars ces derniers mois.

Mercato : Un buteur va échapper au PSG ? https://t.co/NIxqSfii9w pic.twitter.com/B4l6LErvUJ — le10sport (@le10sport) June 11, 2024

Kurzawa à la recherche d'un nouveau défi

Apparu pour la dernière fois sous le maillot parisien en octobre dernier, Kurzawa va devoir trouver un point de chute. Sa côte s'est écroulé, mais son profil rare sur le marché pourrait le pousser vers de belles équipes comme le FC Nantes ou Brest, qui disputera la Ligue des champions la saison prochaine.

Quelles options pour Kurzawa ?