Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Di Maria, au tour de Neymar de prolonger ?

Publié le 12 mars 2021 à 23h15 par La rédaction

Le PSG a officialisé la prolongation de contrat d’Angel Di Maria jusqu’en 2022. Dans la foulée de l’Argentin, Neymar pourrait suivre.

Après la qualification face au Barça, le PSG a profité de la fin de semaine pour officialiser une prolongation de contrat. C’est Angel Di Maria, l’Argentin de 33 ans, qui a ajouté deux ans de plus à son aventure parisienne (un an, plus une autre année en option). Un dossier de réglé pour Leonardo, qui en a encore quelques autres sur le feu…

Après Di Maria, Neymar ?

Pour Leonardo, les dossiers de prolongation de contrat ne manquent pas. Juan Bernat, Julian Draxler mais surtout Kylian Mbappé et Neymar sont au menu de ce début d’année 2021. Et si les planètes sont alignées, d’ici quelques jours, la prochaine officialisation pourrait concerner un certain… Neymar. En effet, les deux parties sont entrées dans le dernier volet des négociations. Paris et son Brésilien discutent autour d’un nouveau bail de quatre saisons. Il reste à peaufiner des détails contractuels et financiers mais tout semble prêt pour que Neymar inscrive encore plus son avenir au PSG. Une simple question de temps pour celui qui manquera la rencontre face à Nantes (dimanche, 21h), trop juste après sa blessure qui l’a éloignée des terrains depuis un mois.