Mercato - PSG : Al-Khelaïfi est sur le point de réussir son pari avec Messi !

Publié le 8 août 2021 à 23h45 par D.M.

Le PSG aurait transmis une offre concrète aux avocats de Lionel Messi, qui étudient cette proposition. Les dirigeants se monteraient optimistes en interne et espèreraient accueillir la star argentine dans les prochaines heures.

Lionel Messi n’est plus un joueur du FC Barcelone. Arrivé en 2000 au sein de la formation blaugrana , l’attaquant argentin n’a pas réussi à trouver un accord avec ses dirigeants et à prolonger son contrat. Ce dimanche, le joueur a tenu une conférence de presse au Camp Nou et a fait ses adieux au FC Barcelone. Une relation qui aura duré 21 ans. Désormais, Lionel Messi va ouvrir une nouvelle page de sa carrière. Et cette histoire devrait s’écrire au PSG.

Le PSG a transmis son offre aux avocats de Messi et affiche sa confiance