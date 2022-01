Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Énorme coup dur pour Leonardo dans ce dossier à 0€ !

Publié le 10 janvier 2022 à 23h15 par La rédaction

Alors que le PSG surveillerait depuis plusieurs mois la situation de Marcelo Brozovic, Leonardo serait sur le point d'essuyer un échec dans ce dossier. Le Croate serait en effet bien parti pour prolonger son contrat avec l'Inter.

Une piste à 0€ serait sur le point de s'envoler pour Paris. Ces derniers mois, Leonardo n'aurait pas été insensible à la situation de Marcelo Brozovic avec l'Inter. En quête de renforts pour le milieu de terrain du PSG, le directeur sportif parisien se serait alors intéressé au Croate, dont le contrat expire à la fin de la saison avec le club italien. Néanmoins, après plusieurs semaines de négociations intenses, Marcelo Brozovic devrait finalement rester en Serie A...

Brozovic devrait prolonger avec l'Inter