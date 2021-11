Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo face à une concurrence XXL pour ce successeur de Mbappé !

Publié le 8 novembre 2021 à 0h45 par La rédaction

Alors que le contrat de Kylian Mbappé expire à l'issue de la saison, Leonardo s'intéresserait à Dusan Vlahovic afin de remplacer le Français en cas de départ. Toutefois, le Serbe ne manquerait pas de prétendants.

Leonardo se prépare à toutes les éventualités face à la situation contractuelle de Kylian Mbappé. Ce dernier est dans la dernière année de son bail avec le PSG et refuserait toujours de prolonger. Ainsi, comme révélé par le 10sport.com en août dernier, Paris a fait de Robert Lewandowski et d'Erling Haaland ses deux priorités pour remplacer comme il se doit Kylian Mbappé en cas de départ. Néanmoins, Leonardo étudierait également la piste menant à Dusan Vlahovic. Le buteur ne devrait pas être conservé par la Fiorentina, puisque la Viola ne serait pas contre un départ du joueur de 21 ans dès janvier, et ce pour un montant de 80M€. Le PSG devra pour autant faire face à une énorme bataille...

Ça se bouscule pour Vlahovic