Mercato - PSG : 1 milliard pour Mbappé, le Qatar répond au Real Madrid

Quelques mois après avoir prolongé au PSG, Kylian Mbappé regretterait déjà. L'attaquant de 24 ans considérerait son choix comme une erreur et voudrait ainsi claquer la porte. Le Real Madrid serait en train de revenir à la charge avec une offre absolument démentielle. Cependant, le Qatar ne devrait pas ouvrir la porte à un départ de Kylian Mbappé avant l'été prochain.

En prolongeant avec le PSG en mai dernier, Kylian Mbappé pensait avoir fait le bon choix. Mais quelques mois plus tard, le constat est bien différent. Certaines rumeurs ont révélé que Kylian Mbappé était mécontent de sa situation à Paris et qu’il voulait déjà partir. Le10Sport.com a révélé en exclusivité qu’un différend financier était à l’origine des tensions entre les deux parties. De quoi pousser Kylian Mbappé sur le départ ? En tout cas, le Real Madrid aurait prévu de revenir à la charge pour lui, sans lésiner sur les moyens.

Le Real Madrid monte une opération démentielle pour Mbappé

D’après la Gazzetta dello Sport , le Real Madrid préparerait une opération à 1 milliard d’euros pour attirer Kylian Mbappé en Espagne. Sur le plan financier, le club madrilène serait prêt à assumer le contrat de 630M€ sur quatre ans de l’international tricolore. À cela, les Merengue auraient prévu de verser 150M€ d’indemnités de transfert au PSG, en plus d’une belle prime à la signature et des commissions à Kylian Mbappé. Toute cette opération avoisinerait le milliard d’euros, que Florentino Pérez serait prêt à lâcher pour celui qu’il considère comme l’avenir du club.

Mbappé, candidat idéal pour la succession de Benzema ?

Le président du Real Madrid ne voit personne d’autre que Kylian Mbappé pour devenir le prochain leader offensif de l’équipe. Le finaliste de la dernière Coupe du monde serait même perçu comme le candidat idéal pour la succession de Karim Benzema, qui alimenterait les interrogations quant à son avenir du haut de ses 35 ans. Florentino Pérez considérerait cette opération colossale comme stratégique pour renforcer considérablement l’effectif du Real Madrid. De son côté, Kylian Mbappé voudrait s’entretenir avec la direction du PSG maintenant qu’il est revenu de la Coupe du monde. À en croire le média italien, il n’aurait pas changé d’avis et compterait toujours claquer la porte dès que possible. Kylian Mbappé considérerait encore sa prolongation comme une erreur et voudrait la corriger. Toutefois, les portes du PSG ne devraient pas s’ouvrir lors du mercato hivernal.

Un transfert à l’été 2023 pour Mbappé ?