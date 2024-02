Mercato : Pour son retour, Zidane fait une demande spéciale !

Thomas Bourseau

Zinedine Zidane au Bayern Munich ? Avec le départ annoncé de Thomas Tuchel en fin de saison ce mercredi par le club munichois, les rumeurs fusent dans la presse concernant sa succession. Zidane se laisserait tenter par le champion d’Allemagne, mais réclamerait une garantie particulière.

Quel club ou équipe nationale raflera la mise avec Zinedine Zidane ? Inactif depuis sa décision de claquer la porte une deuxième fois du Real Madrid en mai 2021, l’entraîneur français a vécu un échec en janvier 2023 lorsque la Fédération française de football a annoncé la prolongation de contrat du sélectionneur Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. Le rêve bleu de Zidane s’est momentanément envolé, mais son prochain challenge pourrait bien se concrétiser en coulisses.

«Zinedine voit le FC Bayern comme le Real Madrid - une institution, un club avec une grande histoire»

Comme dévoilé par le Bayern Munich ce mercredi, Thomas Tuchel ne passera pas l’été en Bavière et sera remercié une fois que la saison aura touché à sa fin. Et si Zinedine Zidane le remplaçait sur le banc du champion d’Allemagne ? Un confident de « Zizou » s’est confié à Sport1 avouant qu’il avait un faible pour l’institution bavaroise. « Zinedine voit le FC Bayern comme le Real Madrid - une institution, un club avec une grande histoire et d'excellentes conditions de travail. Les deux clubs ont de nombreuses similitudes dans leur façon de travailler. À cet égard, le Bayern a toujours été un sujet qu'il n'a jamais rejeté ».

«Si les responsables munichois veulent l'avoir, ils doivent lui donner le pouvoir sportif et répondre à ses souhaits»