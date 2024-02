Galtier - Zidane : L'OM prépare déjà la succession de Gasset ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Nommé entraîneur de l'OM où il succède à Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset s'est engagé à Marseille pour une mission de courte durée puisqu'il n'a signé que jusqu'à la fin de la saison. Par conséquent, le club phocéen prépare déjà sa succession et plusieurs noms circulent pour le remplacer. Mais qui va succéder à Gasset ?

C'est officiel, l'OM va connaître son quatrième entraîneur de la saison. En effet, après la défaite à Brest dimanche (0-1), le club phocéen a décidé de se séparer de Gennaro Gattuso, arrivé pourtant il y a seulement cinq mois. En septembre, l'Italien avait effectivement remplacé Marcelino, et cette fois-ci, c'est Jean-Louis Gasset qui a été choisi. Mais l'ancien adjoint de Laurent Blanc au PSG pourrait également être seulement de passage à l'OM.

Il dévoile son secret pour sauver l'OM https://t.co/TsiNaxoQcC pic.twitter.com/Ize0MNQ48O — le10sport (@le10sport) February 20, 2024

Gasset vend la mèche ?

Et pour cause, il semblerait que Jean-Louis Gasset ait signé un contrat de courte durée jusqu'à la fin de la saison. En conférence de presse, l'ancien coach de l'ASSE a d'ailleurs confirmé à demi-mots que sa mission était pour le moment sur le court terme. « Je vis l'instant. On m'a demandé de vivre un pari, je vais tenter de gagner ce pari. Comme disent mes petits, je kiffe l'instant », assurait-il devant les médias. Mais qui va le remplacer ?

Plusieurs noms circulent déjà

La question est sans doute un peu précoce, mais en coulisses, l'OM travaille probablement déjà sur l'après-Gasset puisque plusieurs noms circulent déjà à l'image de celui de Paulo Fonseca. Le technicien portugais, actuellement sur le banc du LOSC est très apprécié en interne. Mais ce n'est pas tout. Natif de Marseille, Christophe Galtier, dont l'aventure au Qatar ne se déroule pas parfaitement, fait déjà parler de lui à l'OM. Enfin, autre marseillais de naissance est évoqué. Zinedine Zidane est effectivement le rêve de tous les fans du club phocéen. Mais pour cela, il faudrait que Frank McCourt vende le club. Et c'est encore une autre histoire.



Selon vous, l'OM prépare-t-il déjà l'après-Gasset ?