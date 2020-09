Foot - Mercato

Mercato : Pirlo est passé à l’action pour Cavani !

Publié le 5 septembre 2020 à 1h45 par D.M.

La Juventus et l’Inter auraient contacté l’entourage d’Edinson Cavani afin d’évoquer un possible transfert. La piste Benfica serait également toujours d’actualité.

Edinson Cavani est toujours dans le flou concernant son avenir. Libre depuis son départ du PSG, l’attaquant uruguayen n’a toujours pas trouvé de club pour la saison prochaine. Il y a quelques semaines, la presse portugaise évoquait un accord avec le Benfica, mais les exigences du joueur auraient eu raison de l’intérêt du club lisboète. Edinson Cavani cherche donc toujours un nouveau défi pour la fin de sa carrière. Ancien joueur du Napoli, l’attaquant pourrait retourner en Italie où plusieurs équipes transalpines se seraient positionnées dans ce dossier.

La Juventus et l’Inter auraient contacté l’entourage de Cavani