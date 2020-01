Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta va devoir régler un gros dossier en juin !

Publié le 4 janvier 2020 à 6h15 par T.M.

Alors qu’Andoni Zubizarreta doit actuellement gérer le mercato hivernal, un dossier s’est ajouté à ses priorités pour la fin de saison.

L’OM devant faire avec des moyens limités, André Villas-Boas compose par conséquent avec un groupe réduit. Et cela ne devrait pas forcément s’améliorer lors des prochaines fenêtres de recrutement. Pourtant, Andoni Zubizarreta doit recruter et à plusieurs postes. Si Steve Mandanda a encore quelques années devant lui, il va en revanche falloir se poser la question pour Pelé qui arrive en fin de contrat.

« On verra ce qui se passera au mois de juin »

Pour le moment, Pelé assure parfaitement son rôle de doublure, mais il faut également penser à l’avenir. L’OM va donc devoir trancher et pour le moment le principal intéressé ne pense pas à cela. « Je n’y pense pas plus que ça. J’essaie de profiter de ce que je vis en ce moment, il reste six mois excitants à vivre. On verra ce qui se passera au mois de juin. Là, c’est très tôt pour en parler », a lâché Pelé en conférence de presse. Rendez-vous donc cet été.