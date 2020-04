Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas peut viser un très joli coup cet été !

Publié le 17 avril 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Bouna Sarr, qui serait très courtisé sur le marché des transferts, pourrait rapporter gros à l’OM lors du prochain mercato.

« Oui j'ai eu des contacts, mais je n'y ai pas prêté attention. Après notre belle première partie de saison, je veux m'inscrire dans la durée et aider ce groupe », indiquait Bouna Sarr en janvier dernier, affichant donc son envie de rester encore longtemps à l’OM. Pourtant, alors que le club phocéen aura besoin de faire entrer des liquidités lors du prochain mercato estival, Sarr pourrait bien animer le marché des transferts.

Du beau monde sur Bouna Sarr

Comme l’a révélé Foot Mercato jeudi, l’Atlético de Madrid aurait des vues sur Bouna Sarr et envisagerait de mettre le latéral droit de l’OM en concurrence avec Kieran Trippier la saison prochaine. Et si André Villas-Boas accepte donc de laisser partir Sarr en faisant jouer la concurrence avec d’autres courtisans tels qu’Everton et la FC Séville, l’OM pourrait récupérer un très joli chèque.