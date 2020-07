Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas obligé de payer le prix fort pour Boga ?

Publié le 26 juillet 2020 à 20h15 par A.C.

La valeur de Jérémie Boga, milieu offensif de Sassuolo très apprécié à l’Olympique de Marseille, semble avoir littéralement explosé.

Parmi les révélations de Serie A cette saison, Jérémie Boga attise de plus en plus d’intérêts. Selon nos informations, il intéresse l’Olympique de Marseille, l’Olympique Lyonnais, l’OGC Nice et le Stade Rennais, en Ligue 1. En Italie, son nom a été lié à la Juventus, mais surtout au Napoli, à la recherche de renforts sur les ailes. Des récentes informations parlent même d’une offre de 25M€ des Napolitains, pour la pépite de Sassuolo.

Boga vaudrait désormais plus de 40M€, mais Sassuolo...