Mercato - OM : La tendance se confirme dans ce dossier brûlant de Zubizarreta !

Publié le 19 décembre 2019 à 21h45 par A.C.

Isaac Lihadji, qui n'a toujours pas signé son premier contrat professionnel avec l'Olympique de Marseille, aurait reçu une offre de la part d'un gros club européen.

On commence à s'impatienter du côté de l'Olympique de Marseille. Voilà plusieurs mois déjà que les dirigeants négocient avec Isaac Lihadji et son entourage pour lui faire signer son premier contrat professionnel. Ces négociations n'avanceraient pas vraiment, ce qui commence à agacer André Villas-Boas et selon nos informations, le jeune talent de l'OM plairait beaucoup au Borussia Dortmund.

Dortmund est passé à l'action pour Lihadji