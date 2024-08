Mercato - OM : Victime de De Zerbi, il prépare son transfert

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Capitaine de l'OM la saison dernière, Samuel Gigot ne rentre pas dans les plans de Roberto de Zerbi. A l'instar de Jordan Veretout ou de Chancel Mbemba, le défenseur central a reçu un bon de sortie cet été. Dernièrement, l'ancien du Spartak Moscou aurait été contacté par une équipe grecque. Des discussions sont en cours.

Les indésirables sont nombreux à l’OM. Arrivé sur le banc marseillais, Roberto de Zerbi a fait son choix et a écarté plusieurs joueurs. Pau Lopez, Chancel Mbemba, Emran Soglo, Jordan Veretout ou encore Samuel Gigot ont été invités à s’entraîner avec la réserve de Jean-Pierre Papin en attendant leur départ. « Faire partir des joueurs, ce n'est pas une mince affaire. Et c'est donc bien de faire partir des mecs comme (Ismaïla) Sarr ou (Iliman) Ndiaye. Après dans la charrette, il va y avoir (Jordan) Veretout, parce qu'il est dans la dernière année de contrat. La porte sera ouverte aussi pour (Azzedine) Ounahi et (Amine) Harit. (Chancel) Mbemba aussi, l'entraîneur ne compte plus sur lui. (Samuel) Gigot aussi» a précisé Daniel Riolo sur RMC.

Un climat explosif à l'OM

Cette situation rend le climat explosif. Ces derniers jours, Chancel Mbemba s’est brouillé avec l’un des adjoints de Mehdi Benatia et a été mis à pied par l’OM. D’autres joueurs supporteraient mal leur mise à l’écart et feraient tout pour trouver une porte de sortie. C’est le cas de Samuel Gigot, qui avait pourtant porté le brassard de capitaine la saison dernière.

Gigot va filer en Grèce ?

Récemment, le défenseur central serait entré en contact avec un club grec. Selon les informations du journaliste belge Sacha Tavolieri, le PAOK Salonique aurait pris des renseignements sur la situation de Gigot. La formation aurait pris la température dans ce dossier, qui pourrait bien se décanter dans les prochains jours, à condition que le défenseur accepte de se rendre en Grèce. Affaire à suivre…