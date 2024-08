Mercato : L’OM a bouclé un gros coup à 2M€ !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

La dernière recrue en date de l’OM se nomme Jeffrey de Lange. Arrivé en provenance de Go Ahead Eagles contre 2M€ le gardien néerlandais pourrait être un gros coup réalisé par le club phocéen. L’entraîneur des gardiens de son précédent club a d’ailleurs dévoilé de grosses qualités chez le portier de 26 ans.

L’OM en pleine révolution. Désireux de bâtir une toute nouvelle équipe dans la cité phocéenne, Roberto De Zerbi devrait pouvoir compter sur deux nouveaux gardiens cette saison. Si Geronimo Rulli est attendu à Marseille pour le poste de numéro un, le club phocéen a également bouclé l’arrivée de Jeffrey de Lange contre 2M€. L’entraîneur des gardiens des Go Ahead Eagles s’est d’ailleurs exprimé sur les qualités de son ancien protégé.

Mercato : Le RC Lens boucle un transfert, bonne nouvelle pour l'OM ? https://t.co/vq1Vs3Ggli pic.twitter.com/ypBKj8covO — le10sport (@le10sport) August 9, 2024

« Il est très calme avec le ballon et prend son temps pour prendre des décisions »

« La grande force de Jeffrey est son jeu au pied ; il est très à l'aise pour construire de l'arrière et trouver les bonnes passes pour faire progresser le jeu », confie ainsi Eric Weghorst auprès du Phocéen. « Il est très calme avec le ballon et prend son temps pour prendre des décisions, ce qui est une grande qualité. Il possède également un excellent jeu long, précieux face au pressing adverse. En tant que gardien, il a une grande envergure et est efficace aussi bien sur les tirs de loin que lors des face-à-face, grâce à ses très bons réflexes, vraiment ils sont phénoménaux ».

« Il doit progresser sur les sorties, sur les centres »

« Il est très agile, calme en un contre un, ne se jette pas inutilement et laisse l’adversaire prendre la décision. Ses qualités lui permettent de prendre les décisions le plus tard possible et de rester longtemps sur ses pieds. En revanche, il doit progresser sur les sorties, sur les centres, l'anticipation et l'appréciation des trajectoires ; il n'est pas mauvais, mais c’est un domaine où il doit s'améliorer. Il doit se faire confiance et sortir plus souvent de ses 6 mètres », conclut Eric Weghorst.