Mercato - PSG : Transfert à 60M€, une grande priorité est révélée !

Arrivé l’été dernier contre 60M€, Manuel Ugarte pourrait déjà quitter le PSG. Le milieu défensif de 23 ans est activement convoité par Manchester United, qui pourrait le recruter contre 60M€ également. Si ce dossier patine quelque peu, l’international Uruguayen est toujours la priorité absolue des Red Devils pour cette fin de mercato.

Le mercato estival du PSG est loin d’être terminé. Si ce vendredi, le club parisien a officialisé sa troisième recrue de l’été avec l’arrivée de Willian Pacho contre 45M€, certains mouvements pourraient avoir lieu dans les prochains jours. Pour le moment, le club de la capitale n’a bouclé aucun départ majeur, mais cela pourrait rapidement changer avec celui de Manuel Ugarte.

EXCLU @le10sport : Grosse avancée de Manchester United dans le dossier Manuel Ugarte !



▶️ Optimisme dans le board anglais pour boucler le dossier



▶️Offre de 45 M€+bonus



▶️Décision finale de Luis Enrique attendue...https://t.co/19QTj1GWBl — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) July 8, 2024

Le PSG pourrait perdre Manuel Ugarte

Recruté l’été dernier contre 60M€, le numéro 4 pourrait déjà quitter le navire parisien. Et pour cause, ce dernier est extrêmement convoité par Manchester United, qui pourrait le recruter contre un montant oscillant entre 60M€ et 70M€, qui correspondent aux attentes du PSG dans ce dossier. Mais depuis plusieurs semaines, ce dossier semble en stand-by alors que les Red Devils doivent encore dégraisser au sein de leur entrejeu…

L’Uruguayen est la grande priorité de Manchester United

Cependant, et comme le rappelle le journaliste Fabrizio Romano ce vendredi, Manuel Ugarte est toujours dans le viseur du club mancunien. Au cours d’un live diffusé sur la plateforme PlayBack, ce dernier a affirmé que l’Uruguayen est toujours la grande priorité de Manchester United pour cette fin de mercato estival...