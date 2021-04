Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Valère Germain a déjà la cote sur le marché !

Publié le 27 avril 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors qu’il a confirmé samedi qu’il quitterait l’OM à l’issue de son contrat en juin prochain, Valère Germain a plusieurs options pour se relancer, en France comme à l’étranger.

Interrogé samedi au micro de Canal + , Valère Germain a d’ores et déjà acté son départ de l’OM en fin de saison, lui qui arrive en fin de contrat et n’a pas eu droit à la moindre minute de jeu depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli : « Je n'ai pas envie de m'arrêter, j'ai envie de repartir sur un beau projet. Ç'a été une belle expérience à Marseille, j'ai beaucoup apprécié et on verra ce que l'avenir me réservera », a indiqué Germain. Mais où rebondira alors l’attaquant de l’OM ?

Germain est pisté en France et à l’étranger

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité début avril, le Celta Vigo songe au profil de Valère Germain pour renforcer son attaque à moindre coût cet été. Par ailleurs, L’Equipe a indiqué que le Genoa, la Sampdoria, et à moindre mesure le Milan AC et Everton avaient également des vues sur l’attaquant de l’OM. Enfin, dans l'hexagone, Bordeaux et Rennes seraient également dans la course.