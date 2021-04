Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un joueur de Pochettino compte déjà quatre prétendants !

Publié le 27 avril 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Julian Draxler aurait déjà acté son départ de la capitale. Et plusieurs clubs seraient déjà sur les rangs pour l’accueillir gratuitement…

Bien plus à son avantage depuis l’arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG, Julian Draxler ne devrait pas pour autant s’éterniser au Parc des Princes. Le milieu offensif allemand, trop souvent relégué au second plan ces dernières années, arrive en fin de contrat avec le PSG, et il aurait d’ores et déjà décidé de partir libre en juin prochain. D’ailleurs, Draxler ne manque pas de solutions pour son avenir.

Du lourd sur Draxler

Comme l’a révélé Paris-Fans lundi, Julian Draxler aurait déjà des prétendants de renom sur ses traces, puisque le Bayern Munich, Arsenal, Schalke 04 ou encore le Hertha Berlin seraient intéressés par son profil. Reste à savoir qui parviendra à rafler la mise avec le milieu offensif allemand du PSG, qui devrait toucher une belle prime à la signature.