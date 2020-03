Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Valentin Rongier en rajoute une couche sur son intégration !

Publié le 1 mars 2020 à 22h00 par A.M.

Interrogé sur ses débuts à l’OM, Valentin Rongier confirme qu’il a connu une intégration rapide dès qu’André Villas-Boas a décidé de le lancer dans le grand bain.

L’été dernier, l’Olympique de Marseille a jeté son dévolu sur Valentin Rongier. Un transfert qui s’est toutefois conclu le 3 septembre, soit le lendemain de la fermeture du mercato estival. Par conséquent, André Villas-Boas a attendu quelques journées avant de lancer son nouveau milieu de terrain qui s’est d’abord contenté d’entrées en jeu. Mais dès qu’il a démarré dans le onze de départ de l’OM, il n’a plus lâché sa place. L’ancien Nantais évoque d’ailleurs son intégration.

«Je me suis très bien adapté à l’OM»