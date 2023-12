Mercato - OM : Une vente à 17M€ annoncée à l’étranger

Thibault Morlain

Après 4 mois de suspension suite au conflit avec Watford à propos de son transfert à l’OM, Pape Gueye peut enfin rejouer avec le club phocéen. Le Sénégalais est ainsi à disposition de Gennaro Gattuso, mais la question de son avenir à Marseille reste encore sans réponse. Gueye est entré dans la dernière année de son contrat et visiblement, on pourrait assister à un transfert lors du prochain mercato hivernal.

Alors que Pape Gueye peut à nouveau jouer avec l’OM, la question est de savoir si le milieu de terrain le fera encore longtemps. En effet, son avenir est indécis du fait qu’il est dans sa dernière année de contrat. Quid alors de la suite de la carrière du Sénégalais ? Selon les récents échos, il était visiblement question d’une prolongation à l’OM pour Gueye. Mais aujourd’hui, rien n’est signé à ce sujet et du côté de l’Angleterre, on n’a pas vraiment les mêmes informations à propos du joueur de Gennaro Gattuso.



Pape Gueye vers Burnley ?

Selon les informations du Sun , l’avenir de Pape Gueye pourrait s’écrire en Premier League, avec le maillot de Burnley. Entraîneur de la formation anglaise, Vincent Kompany espérerait l’arrivée du joueur de l’OM pour renforcer son groupe en vue de la seconde partie de saison. Pour cela, Burnley pourrait sortir le chéquier. Selon le média britannique, il pourrait être question d’une opération à 17M€ pour Pape Gueye.

Un transfert pour le mois de janvier ?