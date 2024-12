Mercato - OM : Une triste malédiction le menaçait, il a pété les plombs !

Thomas Bourseau

L'Olympique de Marseille a tenté plusieurs coups ces dernières saisons qui n'ont cependant rien donné. Neal Maupay est un admirateur du club phocéen et le sait pertinemment malgré son héritage parisien où il a grandi. La journée qui a précédé sa signature à l'OM cet été a été riche en émotions et en tensions pour Maupay qui semblait craindre de voir son transfert souhaité tomber à l'eau comme d'autres avant lui.

Dans les toutes dernières heures du mercato estival, Neal Maupay a signé en faveur de l'Olympique de Marseille un prêt d'une saison avec obligation d'achat de 4M€ convenu avec Everton. Cependant, pendant tout le deadline day, le nouveau buteur de l'OM a été sous tension, attendant patiemment l'appel des dirigeants du club phocéen, venant même à désespérer comme Abdoulaye Doucouré, son ami et coéquipier à Everton, l'a dévoilé à L'Equipe ces dernières heures.

« On a passé la dernière journée du mercato ensemble. On était au restaurant à Manchester et il était en permanence sur son téléphone. Il attendait la validation de Marseille. Toutes les cinq minutes, il disait : "P*tain, ils ne m'appellent pas ! Qu'est-ce qu'ils font ?" Je lui répondais: "Calme-toi, calme-toi, ça va se faire." ».

Maupay a signé à l'OM, Nicolas Pépé a vu Angers lui faire un faux espoir

Neal Maupay a eu la chance de voir son transfert à l'OM se concrétiser, quand bien même ce fut tard dans le mercato. D'autres n'ont pas connu même dénouement concernant leur situation personnelle. A commencer par Nicolas Pépé. En 2023, l'attaquant de Villarreal se confiait à Colinterview sur son transfert avorté à l'Olympique de Marseille à cause d'un changement de dernière minute du SCO d'Angers sur l'indemnité du transfert.

« Mes agents sont dans le train pour aller à Marseille et négocier le contrat. C'était prêt. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais quand ils arrivent à Marseille dans le bureau, on leur dit que c'est mort parce qu'Angers avait demandé un petit plus plus (ndlr son club de l'époque pour l'indemnité du transfert). Ils nous ont dit : on était basé sur un budget, vous nous avez dit tant, on a accepté et au dernier moment vous avez augmenté. ». Finalement, c'est au LOSC que Pépé signait en 2017.

Comme Pépé, Joakim Maehle en veut à son club !

Joakim Maehle peut se montrer compatissant envers Nicolas Pépé. Et pour cause, son club de l'époque qu'était Genk, lui a tout bonnement menti dans le blanc des yeux lorsqu'il pensait qu'il se dirigerait vers l'OM en 2020. Pour BT, l'international danois vidait son sac sur son transfert à l'OM qui est tombé comme un château de cartes.

« Je suis incroyablement déçu de la façon dont ils (Genk) ont géré. Il y a eu un intérêt à plusieurs reprises, où ils ont déclaré un non catégorique dès le début. Que ce soit pour Southampton, Valence ou l'Atalanta. J'ai respecté cela. Et ils n'ont rien entendu de moi, et je ne me suis jamais plaint. Qu'ils gèrent ensuite cette situation (avec l'OM) comme ils l'ont fait, je suis incroyablement déçu. (...) Quand j'ai signé avec ma famille et mes agents il y a deux étés, ils nous ont promis que si quelque chose d'extraordinaire se produisait avant l'été 2021, nous en parlerions. Qu'ils m'aient ensuite menti à moi et à ma famille, en face, je suis incroyablement déçu ».

Yohan Mollo reproche à Vincent Labrune son transfert avorté à l'OM

Ces dernières semaines, Yohan Mollo a tout révélé sur son transfert à l'OM qui n'a jamais vu le jour. Et ce, quand bien même il flambait à l'ASSE et qu'il méritait selon lui de franchir le cap à l'Olympique de Marseille. Vincent Labrune était le président du club phocéen, et d'après Mollo, l'Orléanais souhaitait un joueur issu de sa ville : Florian Thauvin. « Il faut savoir que, quand Thauvin signe, moi, je dois signer à sa place à l’OM. Qu'est-ce qui a fait qu’il a signé? Regarde la connexion entre Labrune et Thauvin, regarde d'où ils sont issus (tous deux sont Orléanais) et tu vas comprendre. Quand un président de club te dit ouvertement: 'je m’en fous, même si je dois mettre 50 millions, l’oseille, il est pas à moi. Je le veux. L’oseille, je m'en fous, je veux un petit de chez moi dans mon équipe'. Moi, encore une fois, je suis co-meilleur passeur, j’ai les stats, j’ai gagné un titre (coupe de la Ligue avec l'ASSE cette même année, NDLR)". "Je suis prêt à l’exigence du haut niveau. Tu penses que quand tu te retournes sur cette histoire, tu n'es pas dégoûté du foot ? ».