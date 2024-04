Mercato - OM : Une signature négociée en coulisses ?

Thibault Morlain

Président de l’OM, Pablo Longoria n’avait pas hésité à s’entourer d’une ancienne figure du club phocéen, nommant Jean-Pierre Papin comme conseiller. Et voilà qu’un autre joueur ayant marqué l’histoire de l’OM pourrait revenir en la personne de Mamadou Niang. En coulisses, des discussions ont déjà eu lieu à ce propos.

Joueur de l’OM entre 2005 et 2010, Mamadou Niang est encore dans les mémoires des fans olympiens, lui qui aura inscrit 100 buts sous le maillot du club phocéen. A Marseille, certains aimeraient ainsi revoir Niang, lui qui pourrait intégrer l’organigramme de l’OM. Alors que le rôle serait encore à définir, cette possibilité serait bel et bien sur la table.

« Il y a eu des discussions avec Pablo Longoria »

Mamadou Niang bientôt de retour à l’OM ? Pour Le Phocéen , le principal intéressé a assuré discuter régulièrement avec Pablo Longoria de cela : « Un retour à l'OM ? Bien évidemment, je travaille toujours pas très loin du football. En ce qui concerne l'OM, il y a eu des discussions avec Pablo Longoria. On s'entend très bien avec le président ».

« Ça me ferait énormément plaisir »