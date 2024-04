Le boss du RC Lens à l’OM ? Il en rêve !

Arnaud De Kanel

Désigné pour assurer l'intérim sur le banc de l'OM en février dernier, succédant ainsi à Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset n'a jamais caché que son engagement était temporaire et devrait donc quitter son poste à la fin de la saison. Cela laisse place aux spéculations sur son successeur, et Pablo Longoria, le président de l’OM, semble déjà en quête de solutions sur le marché. À cet égard, Gérard Gili, a émis deux recommandations pour le remplacer. L'ancien coach marseillais évoque notamment Franck Haise, l'actuel entraineur du RC Lens.

Alors que l'enthousiasme suscité par l'arrivée de Jean-Louis Gasset à l'OM s'est dissipé, le club phocéen se tourne déjà vers l'avenir pour dénicher son prochain entraîneur. Conscient de ne pas s'inscrire dans la durée à Marseille, le Montpelliérain savait dès le départ que son passage serait éphémère. Désormais, les regards se tournent vers de potentiels successeurs, et les spéculations vont bon train. Selon les suggestions de Gérard Gili, l'OM devrait sérieusement considérer les profils de Paulo Fonseca et également de Franck Haise pour occuper le poste vacant.

Gili rêve de Haise

« Dans l’idéal il y a déjà des projections sur les prochains mouvements. Après à Marseille qui peut dire qu’il sera encore là la saison prochaine ? Quel est l’idée et l’anticipation de l’actionnaire ? Sans moyen vous avez des joueurs qui ne sont pas forcément les meilleurs. Et à Marseille c’est un contexte qui ne supporte pas les joueurs moyens, les équipes moyennes. L’OM reste attractif si tu as les moyens d’avoir une équipe qui joue les premières places, sinon c’est très compliqué », a introduit l'ancien coach de l'OM pour Football Club de Marseille la semaine passée avant de citer deux profils bien précis.

«Dans son comportement il est posé et il transmet une énergie»