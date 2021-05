Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli envoie un message clair à Longoria et McCourt !

Publié le 21 mai 2021 à 15h30 par Arthur Montagne

Assuré de terminer cinquième grâce à une différence de but bien supérieure à celle du RC Lens, l'OM peut d'ores et déjà se concentrer sur la saison prochaine avec la certitude d'être européen. Et Jorge Sampaoli ne cache pas ses ambitions pour le recrutement estival.

Vainqueur contre Angers dimanche dernier grâce à un penalty d'Arkadiusz Milik dans les derniers instants (3-2), l'OM est désormais assuré de terminer cinquième de Ligue 1. Une place qui envoie donc le club phocéen en Ligue Europa et qui permet donc à Pablo Longoria de se lancer pleinement dans le mercato estival, avant même la dernière journée qui verra l'OM se déplacer sur la pelouse du FC Metz, dans une rencontre sans enjeux. Et le président du club phocéen est déjà très actif en coulisses et mène de front plusieurs dossiers différents, notamment en Amérique du Sud, à l'image de la piste menant à Gerson pour lequel l'OM a déjà transmis deux offres comme le révèle en exclusivité le10sport.com. D'ailleurs, à l'occasion de son passage en conférence de presse, Jorge Sampaoli a reconnu être à l'origine de certaines pistes sud-américaines, un marché qu'il connaît particulièrement bien. « Je crois qu'en ce moment, au début de mercato, il y a beaucoup d'intérêt de partout. Les joueurs sud-américains sont ceux que je connais le mieux car j'ai passé les dernières années là-bas. Il y a effectivement des intentions sur certains joueurs mais c'est lié à beaucoup de facteurs, notamment les mouvements actuels de l'effectif. Ma connaissance de ce marché est réelle mais ça n'écarte aucun autre marché. Avec la pandémie, cela nous oblige à chercher ailleurs », assure l'entraîneur de l'OM devant les médias.

Sampaoli veut une grosse équipe pour la saison prochaine