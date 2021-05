Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une grosse bataille attend Longoria pour cette pépite de L1 !

Publié le 31 mai 2021 à 14h10 par A.D.

Pour combler le départ de Florian Thauvin, Pablo Longoria se serait renseigné sur la situation de Nathanaël Mbuku. Pour l'attaquant du Stade de Reims, le président de l'OM devrait se frotter au LOSC, à l'OL et à l'AS Monaco.

Alors que Florian Thauvin rejoint les Tigres de Monterrey librement et gratuitement le 30 juin, Pablo Longoria s'activerait pour lui trouver un digne successeur. Dans cette optique, il aurait inscrit un nouveau nom sur ses tablettes : Nathanaël Mbuku. Très en vue du côté du Stade de Reims cette saison, la pépite de 19 ans aurait séduit le président de l'OM. Et pour mettre toutes les chances de son côté cet été, Pablo Longoria serait déjà allé à la pêche aux renseignements pour Nathanaël Mbuku. Alors que le jeune attaquant disposerait d'un bon de sortie, l'OM devrait tout de même avoir de grosses difficultés à boucler cette opération car la concurrence serait féroce.

Nathanaël Mbuku a la cote en Ligue 1

Selon les informations de Santi Aouna, divulguées sur son compte Twitter ce lundi, l'OM devrait se méfier du LOSC, de l'OL et de l'AS Monaco pour Nathanaël Mbuku. A en croire le journaliste de Foot Mercato , les Dogues suivraient de près la situation de l'attaquant du Stade de Reims depuis cet hiver, tandis que Jean-Michel Aulas et le club du Rocher auraient, comme Pablo Longoria, demandé des renseignements sur le joueur.