Mercato - OM : Une catastrophe industrielle à 30M€ ?

Cet été, l'OM a complètement refait sa ligne d'attaque. Et suite au départ de Pierre-Emerick Aubameyang, parti en Arabie Saoudite, le club phocéen s'est offert les services d'Elye Wahi. Un transfert à 30M€ qui est pour le moment loin d'être rentabilisé. A propos du numéro 0 de l'OM, Daniel Riolo est d'ailleurs loin d'être optimiste.

Buteur pour son premier match avec l'OM face à Brest, Elye Wahi n'a depuis plus trouvé le chemin des filets. La pression ne cesse de s'accentuer sur le numéro 9 olympien, mais pour le moment, le joueur de Roberto De Zerbi n'y arrive toujours pas. Et pour ne rien arranger pour Wahi, Neal Maupay pousse derrière et montre des choses intéressantes quand il entre en jeu.

« C’est pas un mec qui t’en colle 20 par saison »

L'OM a-t-il visé juste en s'offrant les services d'Elye Wahi ? Daniel Riolo a quelques doutes sur le fait qu'il soit l'homme de la situation. Ainsi, pour L'After Foot, le journaliste RMC a lâché : « Le 9 il faudra choisir, si Wahi ça va pas parce qu’il prend trop de pression et qu’il supporte pas, va falloir miser sur Maupay. C’est un mec plein de bonne volonté, tout ce que tu veux, mais c’est pas un mec qui t’en colle 20 par saison non plus ».

« On va faire jouer Maupay »

« Moi demain je dois jouer, je dis "écoute Elye, on t’a payé 30M, réserve déjà pour le Genoa car on va faire jouer Maupay" », a ensuite ajouté Daniel Riolo sur le cas Elye Wahi à l'OM.