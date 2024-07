Mercato - OM : Un transfert relancé par le Maroc ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Un an et demi seulement après son arrivée en provenance d’Angers, Azzedine Ounahi se dirige vers un départ de l’OM en cette période de mercato. En ce sens, Al-Sadd aurait fait une offre à Marseille et Al-Ettifaq serait venu aux renseignements. Mais le milieu de terrain de 24 ans hésiterait, car la Fédération marocaine préférerait qu'il reste en Europe.

Après avoir enregistré l’arrivée de Mason Greenwood, c’est dans le sens des départs que l’OM s’active. Trois joueurs ont déjà été vendus cet été, Vitinha, Iliman Ndiaye et Pierre-Emerick Aubameyang. Ils devraient être suivis de Jonathan Clauss, annoncé proche de l’OGC Nice, et d’Azzedine Ounahi.

Le Qatar et l’Arabie Saoudite sur Ounahi

Arrivé en janvier 2023 en provenance d’Angers, le milieu de terrain âgé de 24 ans n’a jamais réussi à s’imposer à l’OM, où il est sous contrat jusqu'en juin 2027. Comme indiqué par Foot Mercato, Azzedine Ounahi pourrait se rendre au Qatar, où Al-Sadd aimerait s’attacher ses services.

La Fédération marocaine veut qu’il reste en Europe

D’après les informations de L’Équipe, le club qatari aurait fait une offre ferme à l’OM, tandis qu’Al-Ettifaq, en Arabie Saoudite, serait également intéressé. Mais Azzedine Ounahi ne serait pas très emballé par ces destinations, car la Fédération marocaine préférerait qu’il continue à jouer en Europe. Dans cette optique, l’OM chercherait un club européen où transférer l’international marocain (30 sélections). Les dirigeants marseillais aimeraient récupérer au moins 12M€ dans cette opération.