Mercato : Le prochain transfert de l’OM est connu !

Après avoir enregistré l’arrivée de sa troisième recrue estivale en la personne de Mason Greenwood, l’OM accélère maintenant dans le sens des départs. Dans cette optique, Jonathan Clauss devrait être le prochain à quitter le club. Un accord a été trouvé avec l’OGC Nice pour le transfert de l’international français.

Après Vitinha (Genoa), Iliman Ndiaye (Everton) et Pierre-Emerick Aubameyang (Al-Qadsiah), l’OM continue son opération dégraissage. En ce sens, c’est Jonathan Clauss qui risque d’être le prochain à faire ses valises, lui qui avait déjà été poussé vers la sortie lors du dernier mercato hivernal.

Mercato - OM : Accord bientôt trouvé pour un transfert en Premier League ? https://t.co/0cgfWqdi7Q pic.twitter.com/rroo1iywuq — le10sport (@le10sport) July 19, 2024

Clauss va retrouver Haise à Nice

D’autant que le latéral droit âgé de 31 ans n’a plus qu’un an de contrat. Comme indiqué par le journal Le Parisien, l’OM et l’OGC Nice ont trouvé un accord autour d’un transfert estimé à 5M€ pour Jonathan Clauss, qui devrait donc retrouver son ancien entraîneur Franck Haise, désormais sur le banc des Aiglons.

Un transfert de 6M€ selon l’OM

Le technicien français a d’ailleurs eu un rôle important dans ce transfert, d’après les informations de L’Équipe. Jonathan Clauss aurait préféré un départ à l’étranger, mais a été convaincu par la perspective de trouver Franck Haise. Le quotidien sportif indique que selon l’OM, ce transfert serait de 5M€, plus 1M€ de bonus. L’international français (13 sélections) devrait signer un contrat de deux ans avec l’OGC Nice. Les discussions se poursuivent entre les deux parties et un accord devrait être trouvé dans les prochains jours.