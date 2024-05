Mercato - OM : Un gros contrat est en préparation

Arnaud De Kanel

L'ère Jean-Louis Gasset touche à sa fin du côté de l'OM où Pablo Longoria et Medhi Benatia œuvrent en coulisses pour lui trouver le successeur idéal. A l'heure actuelle, Paulo Fonseca demeure la priorité des dirigeants qui explorent malgré tout d'autres pistes. Mais s'il y a bien une chose sur laquelle ils insistent, c'est bien sur la durée du contrat.

Alors que le rideau se prépare à tomber sur la saison de l'OM, une certaine incertitude plane sur l'avenir du club phocéen. Positionnés au 9e rang de la Ligue 1 et écartés de la Ligue Europa, les hommes de Jean-Louis Gasset n'ont plus grand-chose à espérer lors de cette fin de saison. Cependant, les regards se tournent désormais vers les décideurs du club, où l'heure est à la réflexion. Avec le départ imminent de Jean-Louis Gasset, la question du prochain entraîneur de l'OM reste en suspens, alimentant les spéculations et les rumeurs.

Fonseca en priorité

Comme révélé en exclusivité sur le10sport.com puis confirmé par la suite par toute la presse européenne et hexagonale, Pablo Longoria fait tout pour que Paulo Fonseca rejoigne l'OM. Mais d'autres profils sont étudiés, toujours avec l'idée de proposer un très gros contrat.

Des alternatives à une condition...