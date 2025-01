Mercato - OM : Un «échec» à 11M€ annoncé !

Arnaud De Kanel

L'OM a recruté douze nouveaux joueurs l'été dernier afin d'offrir à Roberto De Zerbi l'effectif le plus performant possible. La première recrue fut Lilian Brassier, arrivé de Brest sous la forme de prêt avec option d'achat fixée à 11M€. Mais voilà que six mois plus tard, le club phocéen aurait reconnu qu'il s'agissait d'un échec de recrutement.

Sous la houlette de Pablo Longoria et Mehdi Benatia, l'OM a vécu un mercato estival frénétique, marqué par l’arrivée de plus d’une dizaine de renforts. Une activité intense qui a suscité de grands espoirs auprès des supporters phocéens. Mais, comme c’est souvent le cas dans le football, tous les paris ne s’avèrent pas gagnants. Parmi les recrues, Lilian Brassier était attendu comme le futur patron de la défense marseillaise, un joueur capable de solidifier l’arrière-garde olympienne. Pourtant, les attentes autour de l’ancien brestois semblent s’être heurtées à une réalité plus complexe.

L'OM reconnait l'échec Brassier

À l’heure du bilan, l'intégration de Lilian Brassier reste en demi-teinte, et son impact sur le terrain est loin de correspondre aux ambitions initiales. La Tribune OM indique sur X que l'OM aurait acté que sa venue était tout simplement « un échec ».

Brassier est à vendre

Alors, l'OM cherche à se séparer de l'ancien brestois arrivé pour 11M€ l'été dernier. Si certaines recrues pourraient bénéficier d'une seconde chance lors de la deuxième partie de saison, Brassier ne devrait pas avoir cette chance.