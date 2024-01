Mercato - OM : Un départ acté à Marseille ?

Hugo Chirossel

Alors que Jean Onana est arrivé en provenance de Besiktas, l’OM pourrait perdre un de ses milieux de terrain. Depuis plusieurs semaines, les dirigeants marseillais tentent de prolonger Pape Gueye, dont le contrat prend fin en juin prochain. Mais il semblerait que l’international sénégalais se dirige plutôt vers un départ.

Pablo Longoria l’a souvent répété, il n’aime pas avoir des joueurs en fin de contrat. Le président de l’OM ne veut plus voir ses joueurs partir librement, comme cela a été le cas de Florian Thauvin, Boubacar Kamara et plus récemment Alexis Sanchez. En ce sens, il veut prolonger Pape Gueye et Bilal Nadir.

L’OM veut prolonger Nadir et Gueye

Si la prolongation de Bilal Nadir est en bonne voie, la donne est différente en ce qui concerne celle de Pape Gueye. Pablo Longoria a récemment annoncé qu’une deuxième offre allait être faite à l’international sénégalais (17 sélections), parti disputer la CAN avec les Lions de la Téranga .

C’est fini entre l’OM et Gueye ?