Mercato - OM : Un clash l’a fait partir, il prépare déjà son retour ?

Alors que tout allait dans son sens sous Jorge Sampaoli, Matteo Guendouzi a vu son monde s’écrouler à l’OM lorsqu’Igor Tudor y officiait en tant qu’entraîneur. Parti en froid du club à cause du coach, le milieu de terrain de la Lazio et de l’équipe de France semble être prêt à remettre le couvercle avec l’Olympique de Marseille.

Matteo Guendouzi a décidé de quitter l’Olympique de Marseille à l’été 2023. Alors qu’il était au cœur des plans de Jorge Sampaoli dès sa première saison à l’OM, la nomination d’Igor Tudor a tout changé. Au point où l’international français est devenu un joker de luxe de l’entraîneur croate. Puisqu'il n’entrait plus dans ses plans et qu’il y avait des tensions entre les deux parties, Guendouzi signait finalement à la Lazio.

«C’est un club que j’ai dans mon cœur»

Au sein de l’effectif romain, Matteo Guendouzi a retrouvé une place de titulaire, mais au vu de la belle atmosphère régnant à l’Olympique de Marseille, le milieu de terrain formé au FC Lorient n’a pas fermé la porte à un retour à l’OM. « Un retour à l’OM ? Ça peut être une belle opportunité dans le futur. C’est un club que j’ai dans mon cœur. Ça, tout le monde le sait. J’ai passé deux magnifiques saisons là-bas. J’aurais aimé gagner un trophée pour les supporters, pour le club, parce qu’ils le méritent et j’espère qu’ils en gagneront, que ce soit cette saison ou dans le futur ».

«Je suis très heureux à la Lazio»

En interview pour Free Foot, Matteo Guendouzi a toutefois tenu à rappeler qu’il était comblé à la Lazio où son contrat ne prendra fin qu’à l’été 2028. « Maintenant, je suis très heureux à la Lazio. Ça se passe super bien, je prends du plaisir, on joue la Coupe d’Europe, j’ai une très belle équipe. Il y a aussi des joueurs qui ont joué à l’Olympique de Marseille comme Nuno Tavares ou Samuel Gigot maintenant, donc aujourd’hui, je pense au présent et le présent c’est la Lazio et c’est le plus important actuellement ».