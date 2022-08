Foot - Mercato - OM

OM : Un ancien du PSG prêt à entraîner l’OM ?

Publié le 1 août 2022 à 03h00 par Thibault Morlain

Pour remplacer Mauricio Pochettino, le PSG a donc choisi Christophe Galtier. C’est un Marseillais qui est ainsi aujourd’hui sur le banc du club de la capitale, ce qui n’a pas manqué de faire réagir. Mais pourrait-on voir l’inverse, un Parisien sur le banc de l’OM ? La question a été posée à Antoine Kombouaré.

Les noms se sont multipliés pour la succession de Mauricio Pochettino au PSG. Mais Nasser Al-Khelaïfi l’a répété, la priorité était Christophe Galtier et ce dernier a fini par arriver de l’OGC Nice. Un choix qui a fait énormément parler. La raison ? Le passé marseillais de Galtier qui ravive forcément les tensions entre les deux clubs.

« Je vais où il y a du travail »

Malgré cela, Christophe Galtier est bien l’entraîneur du PSG aujourd’hui. Mais l’inverse pourrait-il être possible ? Un ancien du PSG pourrait-il entraîner l’OM ? Pour Le Parisien , Antoine Kombouaré, aujourd’hui au FC Nantes, a été interrogé sur la question, confiant alors : « À l’inverse, « un Parisien » comme moi pourrait-il entraîner l’OM ? Je ne sais pas… Moi je vais où il y a du travail. Je suis et je serai toujours supporter du PSG, c’est mon club de cœur. Mais depuis que je suis à Nantes, on les a joués à trois reprises et on a gagné deux fois. Je n’ai qu’une envie, c’est de taper le PSG. Mais une fois que c’est fini, je vais voir mes amis qui y sont encore, les dirigeants que j’adore, le staff… Je ne me pose pas ce genre de questions ».

« C’est pareil pour Christophe »