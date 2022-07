Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle confirmation pour ce transfert de Campos

Publié le 31 juillet 2022 à 21h15 par Amadou Diawara

Désireux de faire le ménage dans son effectif, le PSG aimerait se débarrasser de Leandro Paredes, entre autres. Et cela tombe plutôt bien, puisque la Juventus en aurait fait sa priorité au milieu de terrain en vue d'un transfert cet été. D'ailleurs, les Bianconeri pourraient également se tourner vers un profil plus offensif pour étoffer leur entrejeu.

Pour révolutionner le PSG, Nasser Al-Khelaïfi s'est offert les services de Luis Campos et de Christophe Galtier, après avoir remercié Leonardo et Mauricio Pochettino. Pour remplir leurs objectifs cette saison, le nouveau conseiller football et le nouvel entraineur parisiens ont recruté à la fois Vitinha, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele.

Mercato - PSG : Le Qatar passe à l'action pour Lionel Messi https://t.co/ElW6S6hl7M pic.twitter.com/e0w5Yp7Dmo — le10sport (@le10sport) July 31, 2022

Le transfert de Leandro Paredes accéléré par Paul Pogba ?

En parallèle, Luis Campos et Christophe Galtier voudraient dégraisser leur effectif pour avoir un groupe moins garni et plus solide. Dans cette optique, les deux nouveaux hommes forts du PSG, penseraient à se débarrasser de plusieurs joueurs, dont Leandro Paredes. Et heureusement pour eux, la Juventus serait prête à en profiter pour boucler son transfert. Alors que Paul Pogba s'est blessé sérieusement, Leandro Paredes serait même la priorité de La Vieille Dame au milieu de terrain d'après la Gazzetta dello Sport . Une information confirmée par Tuttosport dans la foulée.

Leandro Paredes est bien l'option numéro un de la Juve