Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos veut boucler un transfert à 83M€

Publié le 31 juillet 2022 à 17h15 par Amadou Diawara

Alors que le transfert Milan Skriniar serait très difficile à boucler, le PSG penserait désormais à s'offrir les services de Wesley Fofana. Toutefois, la direction de Leicester ne compterait pas du tout vendre son défenseur central de 21 ans cet été. A moins qu'une offre de 83M€ minimum arrive sur sa table.

Depuis de longues semaines, Luis Campos travaillerait en coulisses pour boucler le transfert de Milan Skriniar. Toutefois, le conseiller football du PSG ferait face à l'intransigeance de l'Inter, qui refuserait catégoriquement de revoir ses exigences à la baisse. Ainsi, Luis Campos aurait décidé de regarder ailleurs pour renforcer la défense de Christophe Galtier.

Mercato - PSG : Mauvaise nouvelle pour Skriniar, sa préférence est dévoilée https://t.co/ZbhhYqLZPl pic.twitter.com/gcVUtcctK6 — le10sport (@le10sport) July 31, 2022

Leicester ne veut pas vendre Wesley Fofana cet été

D'après les dernières indiscrétions de L'Equipe , le PSG examinerait l'idée de recruter Wesley Fofana lors de ce mercato estival. Toutefois, là encore, le club de la capitale serait contraint de casser sa tirelire pour obtenir gain de cause sur ce dossier.

Un transfert à 83M€ minimum pour Wesley Fofana ?