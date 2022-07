Foot - Mercato - PSG

PSG : Ça va s’accélérer pour le transfert de cet indésirable

Publié le 31 juillet 2022 à 15h45 par Pierrick Levallet

Cet été, le PSG aurait décidé de faire un grand ménage au sein de son vestiaire. Le club de la capitale voudrait dégraisser son effectif et plusieurs joueurs seraient donc menacés par un transfert lors de ce mercato estival. Sur la liste des indésirables, on peut retrouver le nom de Thilo Kehrer. D’ailleurs, ce dernier serait en train de se rapprocher de plus en plus du FC Séville, qui le convoite pour remplacer Jules Koundé.

Outre son recrutement pour se renforcer, le PSG aimerait également dégraisser son effectif. Dans cette optique, Luis Campos aurait mis en place un loft dans lequel placer les joueurs indésirables pour les pousser vers la sortie. D’après Sky Allemagne , Thilo Kehrer viendrait de rejoindre Julian Draxler, Ander Herrera ou encore Georginio Wijnaldum sur cette liste. Sous contrat jusqu’en juin 2023, l’Allemand pourrait bien partir dès cet été. Et il serait en train de se rapprocher de plus en plus d’un départ.

Mercato - PSG : C'est confirmé pour ce nouvel indésirable de Campos https://t.co/tyseFFClTh pic.twitter.com/p1jhorJu2C — le10sport (@le10sport) July 31, 2022

Un travail de longue haleine du côté du FC Séville pour Kehrer

Selon les informations d’ Estadio Deportivo , le FC Séville serait très optimiste concernant le transfert de Thilo Kehrer. Par ailleurs, le club andalou espérerait pouvoir boucler le dossier au cours des prochaines heures. Monchi - le directeur sportif du FC Séville - préparerait le terrain depuis de nombreux mois déjà, conscient que l’international allemand ne compte plus vraiment pour le PSG.

Objectif Coupe du monde pour Kehrer