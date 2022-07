Foot - Mercato - PSG

PSG : En Ligue 1, on valide totalement l'arrivée de Galtier

Publié le 31 juillet 2022 à 09h30 par Hugo Ferreira

Désireux de changer d’entraîneur après avoir traversé une saison délicate, le Paris Saint-Germain s’est séparé de Mauricio Pochettino, et l’a remplacé par Christophe Galtier. Une arrivée dont se réjouit Antoine Kombouaré, qui pense que son ami n’a pas dû hésiter lorsque le PSG l’a appelé, bien qu’il soit un supporter de l’Olympique de Marseille.

Alors que le Paris Saint-Germain travaillait déjà sur la succession de Mauricio Pochettino depuis de longs mois, la mauvaise saison du club de la capitale n’aura pas arrangé son cas. Le PSG a été éliminé dès les 8èmes de finale de la Ligue des champions par le Real Madrid, alors qu’il semblait pourtant maitriser son sujet. Après plusieurs semaines de spéculations autour du prochain entraineur parisien, c’est finalement Christophe Galtier qui a remplacé Pochettino.

Mercato - PSG : Ça bloque pour Skriniar, Campos se tourne vers un ancien de l’ASSE https://t.co/7aB0v1rwyC pic.twitter.com/6UdaqMl5F8 — le10sport (@le10sport) July 31, 2022

Galtier a succédé à Pochettino

Plusieurs noms ont été évoqués pour succéder à Mauricio Pochettino. De Zinédine Zidane à Antonio Conte en passant par Joachim Löw et Christophe Galtier, le Paris Saint-Germain n’a pas chômé, et a multiplié les pistes. Finalement, c’est ce dernier qui a été retenu, et qui découvre un 3ème club en autant d’année, après avoir occupé les bancs du LOSC puis de l’OGC Nice lors des deux précédentes campagnes. Une arrivée qui ravi un autre tacticien bien connu du PSG, Antoine Kombouaré.

« C’est un cadeau qu’on lui offre, charge à lui de faire briller la machine »

Dans un entretien accordé au Parisien , Antoine Kombouaré a été questionné sur l’arrivée de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain. Un mouvement qui fait plaisir au tacticien du FC Nantes, qui espère que son ami pourra conduire le club de la capitale sur le toit de l’Europe : « Ce que je pense qu'il soit aujourd'hui l'entraîneur du PSG ? Ça ne me fait pas plaisir, ça me fait très plaisir ! Je le lui ai dit d’ailleurs. D’abord parce que c’est un entraîneur français, mais aussi parce que c’est un très bon copain. J’ai entendu des gens dire : « Oui, mais il est Marseillais… » Mais on s’en fout de ça. Lui est très fier, très heureux, d’avoir la chance d’entraîner Mbappé, Messi, Neymar, Ramos, Marquinhos… C’est un cadeau qu’on lui offre, charge à lui de faire briller la machine. Ce serait un beau pied de nez de le voir, lui, gagner la Ligue des champions. Les entraîneurs français n’ont rien à envier aux autres. Je suis persuadé que la majorité des coachs français ont envie que Christophe réussisse. »

« Je pense que lorsqu’il a reçu le coup de fil pour le poste, il n’a pas dû réfléchir longtemps »