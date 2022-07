Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Après Messi, Ronaldo reçoit un appel du pied improbable

Publié le 31 juillet 2022 à 08h45 par Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2023, Cristiano Ronaldo veut quitter Manchester United dès cet été pour évoluer en Ligue des Champions cette saison. Même s'il n'évolue qu'en troisième division de district à Lisbonne, l'Operário Futebol Clube de Lisboa a lancé un appel du pied à Cristiano Ronaldo, un an après avoir sollicité Lionel Messi.

Alors que Manchester United est privé de Ligue des Champions cette saison, Cristiano Ronaldo aurait demandé à sa direction de le laisser partir cet été en cas de bonne offre. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec les Red Devils , CR7 ne voudrait en aucun cas aller au bout de son bail, et ce, même s'il est revenu à Old Trafford il y a seulement un an.

«Nous vous donnons la chance de votre vie»

Alors que seul l'Atlético de Madrid serait disposé à le recruter, Cristiano Ronaldo se retrouve sans véritable solution aujourd'hui, car l'intérêt des Colchoneros semble être timide. Ce qui a donné des idées à l'Operário Futebol Clube de Lisboa, club de troisième division de district à Lisbonne.

«Des occasions comme celle-ci ne se présentent pas souvent»