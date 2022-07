Foot - Mercato - PSG

Mercato : Le Barça réclame Messi... mais recale Cristiano Ronaldo

Publié le 31 juillet 2022 à 05h00 par Arthur Montagne

Très actif sur le mercato, le FC Barcelone a bouclé plusieurs gros transferts, à l'image de celui de Robert Lewandowski, mais ne compte pas en rester là. Et Joan Laporta voit même déjà très loin puisqu'il ne cesse de répéter qu'il souhaite rapatrier Lionel Messi. A l'inverse, le président du Barça ne veut pas de Cristiano Ronaldo.

Très actif sur le marché des transferts, le FC Barcelone ne semble s'interdire aucun rêve cet été. Dans cette optique, le Barça a bouclé l'arrivée de Robert Lewandowski, Raphinha ou encore Jules Koundé, mais ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. A tel point que Joan Laporta rêve déjà d'un retour de Lionel Messi.

Laporta s'active pour Messi...

« Je vous dis que c'est un souhait que nous avons et j'espère que nous pourrons le convertir en réalité. Nous avons une stratégie pour le faire revenir à Barcelone. Le Barça aime Leo, les fans aiment Leo et je l'aime aussi. Je vais faire de mon mieux », assure-t-il dans une interview accordée à CBS Sports , avant de se montrer beaucoup moins emballé par un transfert de Cristiano Ronaldo.

... et se désintéresse de Cristiano Ronaldo