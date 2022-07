Foot - Mercato - PSG

PSG : Laporta l’annonce, Messi va revenir au Barça

Publié le 30 juillet 2022 à 06h00 par Arthur Montagne

Alors que le contrat de Lionel Messi au PSG s'achève en 2023, le FC Barcelone ne se cache plus de son souhait de rapatrier l'Argentin dans un an. De nouveau interrogé sur l'avenir de La Pulga, Joan Laporta reconnaît que son volonté est de faire revenir le septuple Ballon d'Or au Barça à l'issue de la saison.

Avec la Coupe du monde en point d'orgue, Lionel Messi espère vivre une grande année. Et pour cause, le Mondial au Qatar représente sa dernière chance de décrocher le titre suprême, et l'Argentin en a pleinement conscience. Par conséquent, il se prépare mieux que jamais pour cette objectif, mais également pour briller au PSG après une saison poussive. Néanmoins, dès le mois de janvier, son avenir devrait faire parler compte tenu du fait que son contrat au PSG s'achève en juin 2023. Et le FC Barcelone se voit déjà le faire revenir.

Laporta lance un gros appel du pied à Messi

En effet, à l'occasion d'une conférence de presse organisée à New-York, Joan Laporta a envoyé un message clair concernant le retour de Lionel Messi : « Il est clair que la carrière de Leo au Barça ne s'est pas terminée comme nous l'aurions tous souhaité. Je me sens en partie responsable de cette situation. Mais, je crois que c'est une fin provisoire et que nous ferons de cette aspiration (le retour de Messi, ndlr) une réalité. Nous avons une dette morale claire envers lui et j'aimerais que la fin de sa carrière se fasse avec le maillot du Barça et qu'il soit applaudi sur tous les terrains ». Des propos qui devrait ravir Xavi.

Mercato - PSG : Le Barça prépare le grand retour de Lionel Messi https://t.co/lbqrl5Kz4V pic.twitter.com/QqRBttiNex — le10sport (@le10sport) July 27, 2022

Le Barça se mobilise

« Messi ? Maintenant c'est impossible. Il a un contrat. C'est le meilleur de tous les temps. Ça ne sert à rien de parler de lui maintenant. Dans l'avenir, nous verrons. Le président a déjà dit qu'il espérait que ce n'était pas encore la fin de Messi au Barça », expliquait en effet récemment l'entraîneur du Barça, qui a évolué avec Lionel Messi. Une option que Joan Laporta n'a d'ailleurs pas totalement écartée. « Je pense, j'espère que l'histoire de Leo Messi avec Barcelone n'est pas encore terminée. La porte est toujours ouverte, il est de notre responsabilité de nous assurer qu'il ait une fin plus belle que celle à laquelle il a eu droit. En tant que président du Barça, je me sens redevable envers Messi », lançait le président du club blaugrana à ESPN .

