PSG : C'est confirmé, le Barça a un plan pour Lionel Messi

Publié le 30 juillet 2022 à 12h15 par Arthur Montagne

Arrivé au PSG il y a un peu moins d'un an, Lionel Messi fait déjà parler de lui au FC Barcelone. En effet, un retour l'année prochaine, à l'issue de son contrat avec le PSG, fait déjà parler et Joan Laporta ne s'en cache plus. Son but est de rapatrier La Pulga au Barça. Le président blaugrana annonce même avoir un plan.

En fin de contrat avec le PSG en juin 2023, Lionel Messi va rapidement devoir songer à son avenir. Dans cette optique, un retour au FC Barcelone fait de plus en plus parler. Voilà quelques semaines que Joan Laporta et Xavi évoquent ouvertement cette option. Et le président du Barça ne s'en cache pas, au point d'annoncer qu'il a une stratégie.

Laporta a une stratégie pour le retour de Messi

« Je vous dis que c'est un souhait que nous avons et j'espère que nous pourrons le convertir en réalité. Nous avons une stratégie pour le faire revenir à Barcelone. Le Barça aime Leo, les fans aiment Leo et je l'aime aussi. Je vais faire de mon mieux », assure-t-il dans une interview accordée à CBS Sports .

Xavi en rêve