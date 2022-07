Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Galtier se lâche sur son intégration à Paris

Publié le 30 juillet 2022 à 23h30 par Amadou Diawara

Ce dimanche soir, Christophe Galtier effectuera son premier match officiel sur le banc du PSG pour le Trophée des Champions face au FC Nantes. Présent en conférence de presse pour l'occasion, le nouveau coach parisien en a profité pour se livrer sur son adaptation sous les couleurs rouge et bleu.

Après seulement une saison à l'OGC Nice, Christophe Galtier a fait ses valises et s'est engagé en faveur du PSG. En effet, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de faire confiance au technicien français pour combler le vide laissé par Mauricio Pochettino, remercié, à Paris. Et alors qu'il fait ses débuts en tant qu'entraineur du PSG, Christophe Galtier aura l'occasion d'effectuer son premier match officiel sur le banc du club rouge et bleu ce dimanche soir lors du Trophée des Champions face au FC Nantes.

Transferts - PSG : L'énorme mise au point de Galtier sur le mercato https://t.co/b0Nujausu5 pic.twitter.com/tQC1tdlZpL — le10sport (@le10sport) July 30, 2022

«En tournée, j'ai pu me plonger plus rapidement dans ce qu'est d'entrainer le PSG»

Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, Christophe Galtier s'est donc livré sur ce grand rendez-vous et en a profité pour s'enflammer pour son transfert au PSG. « Comment est-ce que je me sens avant ce grand rendez-vous depuis mon arrivée ? Concentré et déterminé, mais à l'image de l'équipe. Evidemment, quand vous êtes l'entraineur du PSG, vous avez plus de pression qu'ailleurs. Sur le plan personnel, je veux commencer par une victoire et par un trophée. Je suis très heureux d'entrainer ce groupe, très fier de voir les joueurs qui composent ce groupe. On travaille pour remporter des trophées » , a confié Christophe Galtier, avant de se livrer sur son intégration au PSG.

«J'ai pris aussi le temps d'échanger avec les joueurs de manière informelle»

« Plutôt une nouvelle vie pour moi que pour le groupe (rires). Satisfait du travail, de la manière dont le groupe vit ensemble. Sur un plan personnel, évidemment qu'en partant en tournée, j'ai pu me plonger plus rapidement dans ce qu'est d'entrainer le PSG » , a précisé Christophe Galtier, avant d'évoquer sa relation avec ses joueurs et son staff.

«Ils dégagent une grosse envie de faire une grande saison»