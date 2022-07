Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grande annonce de Galtier sur son transfert

Publié le 30 juillet 2022 à 18h15 par Amadou Diawara

Alors qu'il était encore sous contrat avec l'OGC Nice, Christophe Galtier a été transféré au PSG à l'intersaison. Ce dimanche soir, le technicien français disputera son premier match officiel sur le banc parisien. A la veille de ce grand rendez-vous, Christophe Galtier s'est totalement enflammé pour son arrivée au PSG.

Pour pallier le départ de Mauricio Pochettino, remercié, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de faire confiance à Christophe Galtier. Alors que le technicien français était encore sous contrat avec l'OGC Nice, le président du PSG a réussi à trouver un terrain d'entente financier avec son homologue azuréen Jean-Pierre Rivère pour boucler un transfert. Et alors qu'il effectuera son premier match officiel ce dimanche soir au Trophée des Champions, Christophe Galtier a une nouvelle fois fait part de son immense bonheur d'avoir signé au PSG.

«Je suis très heureux d'entrainer ce groupe»

« Comment est-ce que je me sens avant ce grand rendez-vous depuis mon arrivée ? Concentré et déterminé, mais à l'image de l'équipe. Evidemment, quand vous êtes l'entraineur du PSG, vous avez plus de pression qu'ailleurs » , a confié Christophe Galtier en conférence de presse, avant d'en remettre une couche.

