Mercato - OM : Transfert à 12M€, De Zerbi va adorer !

Arnaud De Kanel

L'OM fait dans la sobriété depuis le début du mercato en se contentant de communiqués simples pour annoncer des accords. Après Roberto De Zerbi lundi, le club phocéen a annoncé le transfert d'Ismael Koné sous réserve de la visite médicale. Le Canadien coûtera 12M€ à l'OM mais il devrait totalement s'épanouir sous les ordres de l'entraineur italien.

Alors que Lilian Brassier est toujours attendu à Marseille, la première recrue estivale de l'OM se nomme Ismael Koné ! Le milieu de terrain canadien va quitter Watford qui va récupérer 12M€ en échange dans l'opération. Son profil correspond parfaitement à ce que demande Roberto De Zerbi si l'on en croit Antonio Mango, scout chez les U23.

«Exactement le type de joueur que De Zerbi aime améliorer et faire progresser»

« Ce transfert est tout à fait logique, De Zerbi veut jouer entre les lignes et avoir des jeux en mouvement pour créer des espaces. Koné est calme en possession, à l'aise sous la pression avec des déplacements intelligents.C’est également un dribbleur créatif, exactement le type de joueur que De Zerbi aime améliorer et faire progresser, et avec lequel il aime travailler », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Massilia Zone avant de revenir sur les diverses expériences d'Ismael Koné en club.

«C’est certainement l’un des meilleurs joueurs de l’équipe et le meilleur milieu de terrain»