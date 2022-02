Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Terrible nouvelle pour Longoria avec Saliba !

Publié le 26 février 2022 à 13h15 par D.M.

Prêté jusqu'à la fin de la saison à l'OM, William Saliba devrait retourner à Arsenal. Convaincu par ses prestations, le club anglais pourrait prochainement lui proposer une prolongation de contrat.

William Saliba est l’une des très bonnes pioches de l’OM. Agé seulement de 20 ans, le défenseur montre une étonnante maturité sur le terrain et confirme enfin les espoirs placés en lui. Prêté par Arsenal jusqu’à la fin de la saison, le joueur a d’ores et déjà convaincu ses dirigeants, qui souhaitent le conserver. Interrogé sur son avenir, Saliba n’a pas voulu s’attarder sur le sujet. « Franchement aujourd’hui je peux seulement dire que je suis heureux à l’OM, j’aime la ville, le club, les supporters. Après ce qui va se passe dans 6 mois je ne sais pas. Dans le football, il y a tellement de choses qui se passent vite. Je ne veux pas penser au futur, je veux bien finir la saison. Après il y aura des discussions en été. On verra bien » avait confié le joueur à la fin du mois de janvier.

Arsenal prêt à prolonger Saliba