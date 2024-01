Mercato - OM : Surprise, l’Om prepare le depart d’un cadre

Benjamin Labrousse

Présent en conférence de presse ce jeudi, le président de l’OM Pablo Longoria a longuement abordé la volonté marseillaise de recruter un latéral gauche. Mais face à la nécessité de dégraisser sa masse salariale, le club phocéen pourrait se préparer à plusieurs départs cet hiver. D’ailleurs, Marseille ne serait plus fermé à laisser partir un cadre de l’effectif.

« On cherche un latéral gauche qui peut jouer dans un système à trois ou quatre défenseurs. Au niveau numérique, on cherche à compléter cette position et amener de la concurrence » . À l’occasion de la présentation de Jean Onana ce jeudi, le président de l’OM Pablo Longoria affirmait que la priorité du club marseillais était désormais l’arrivée d’un latéral gauche. Et ces dernières heures, deux pistes principales ont été activées par l’OM.

L’OM discute pour Doig et Truffert

Il s’agit en effet de Josh Doig, Écossais de 21 ans évoluant à l’Hellas Vérone, et d’Adrien Truffert du Stade Rennais. Selon les dernières informations de Sky , l’OM toucherait d’ailleurs au but pour Josh Doig, alors qu’un accord aurait été trouvé entre le club français et le joueur, tandis que l’OM a proposé un montant de 5M€ au club italien.

L’OM n’est pas fermé à un départ de Renan Lodi