Mercato - OM : Marseille attend un transfert surprise

L'OM devrait être très actif sur le marché des transferts cet hiver. Après l'arrivée du milieu de terrain Jean Onana, l'OM devrait rapidement enregistrer la venue du latéral gauche du Stade rennais, Adrien Truffert. Cette venue pourrait rapidement être officialisée, ce qui devrait satisfaire Gennaro Gattuso, qui souhaitait recruter à ce poste.

L'OM s'emballe sur le mercato et décide de recruter chez un concurrent direct pour les places européennes. En recherche d'un latéral gauche pour concurrence Renan Lodi, l'OM aurait trouvé la perle rare et il s'agit d'un international français ayant disputé la quasi totalité de la saison et qui joue dans un club encore en lice en Ligue Europa : le Stade rennais.

«Quelqu'un qui connaît déjà un peu ce championnat, qui connaît la France»

Au début du mois de janvier, Gennaro Gattuso avait expliqué en conférence de presse le type de joueur qu'il souhaitait voir débarquer à l'OM : « Ce qui est important aussi dans les profils qu'on recherche, c'est quelqu'un qui connaît déjà un peu ce championnat, qui connaît la France, qui parle français aussi. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas de temps à perdre, on a un match toutes les semaines, donc on ne peut pas se permettre de prendre quelqu'un qui n'est pas encore prêt au niveau de l'adaptation, au niveau mental. »

Truffert bientôt à l'OM ?