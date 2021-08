Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli interpelle deux recrues de l’été !

Publié le 27 août 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Toujours dans l’attente d’une bonne intégration pour ses nouvelles recrues à l’OM, Jorge Sampaoli a fait passer un message fort à Matteo Guendouzi et Pol Lirola en particulier.

Alors que l’OM a bouclé pas moins de dix renforts depuis le début du mercato estival (Konrad De La Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi, Cengiz Ünder, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez, Luan Peres, William Saliba, Pol Lirola et Pedro Ruiz Delgado), Jorge Sampaoli entend instaurer une alchimie le plus rapidement possible entre ses différentes recrues. Interrogé jeudi en conférence de presse, l’entraîneur argentin de l’OM a d’ailleurs fait passer un message très clair à deux de ses recrues de l’été, à savoir Mattéo Guendouzi et Pol Lirola.

« Il n’est pas encore à son top niveau »