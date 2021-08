Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La grosse annonce de Sampaoli sur ce dossier brûlant !

Publié le 27 août 2021 à 1h00 par La rédaction

Toujours marseillais à moins d’une semaine de la fin du mercato, Boubacar Kamara pourrait rester dans son club formateur. De son côté, Jorge Sampaoli attend de voir comment va se terminer ce feuilleton.

Présent ce jeudi en conférence de presse, Jorge Sampaoli s’est confié sur la piste Andy Delort : « C’est un très bon joueur, j'avais parler de lui dès mon arrivée mais ça va être compliqué de le recruter ». L’entraîneur de l’OM est clair, il faut vendre pour acheter. Et parmi les joueurs amenés à partir, la piste la plus chaude mène à Boubacar Kamara. Annoncé sur le départ depuis de l’été, le joueur formé à l’OM est toujours en Provence et il semble parti pour y rester vu la tournure des événements.

« On attend aussi de voir ce qui va se passer avec Kamara, soit vente, soit prolongation »