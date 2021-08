Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un buteur veut absolument rejoindre le projet McCourt…

Publié le 26 août 2021 à 15h30 par G.d.S.S.

En quête d’un nouveau profil offensif après le départ de Dario Benedetto, l’OM a étudié plusieurs pistes ces derniers jours, et notamment celle menant à Andy Delort. Mais Jorge Sampaoli s’est montré fataliste sur l’issue de ce dossier…

Alors que l’OM n’a cessé de se montrer très actif depuis le début du mercato estival avec l’arrivée de neuf recrues (Konrad De La Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi, Cengiz Ünder, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez, Luan Peres, William Saliba et Pol Lirola), Pablo Longoria et Jorge Sampaoli n’ont vraisemblablement pas terminé leur petit marché. En effet, Dario Benedetto a quitté le club phocéen pour rejoindre Elche sous la forme d’un prêt avec option d’achat, et l’OM doit désormais dénicher un nouveau buteur capable de venir épauler Arkadiusz Milik. Depuis quelques jours, la piste menant à Andy Delort fait couler beaucoup d’encre, et le joueur de Montpellier semble d’ailleurs rêver du projet McCourt.

Delort veut l’OM, mais…

En effet, comme l’a annoncé L’Equipe, Andy Delort attendrait désespérément un signe de l’OM alors qu’il est en instance de départ à Montpellier. Le buteur algérien est également ciblé par l’OGC Nice mais, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, les Aiglons ont également entamé des négociations avec Islam Slimani de l’OL. Interrogé en conférence de presse ce jeudi, Jorge Sampaoli a évoqué la piste Delort et même s’il confirme son intérêt, l’entraîneur de l’OM se montre très réaliste sur ses chances de pouvoir l’attirer : « Oui, c'est un attaquant qui nous intéresse. il a de très bonnes qualités devant le but. C'est un joueur courageux, j'ai toujours vu Delort comme le 9 de l'OM mais il y a aussi des impossibilités avec le prix du marché. C'est quasiment impossible aujourd'hui, mais peut-être dans les derniers instants du mercato une porte s'ouvrira. On n’a pas beaucoup vendu donc c’est difficile d’acheter », a indiqué Sampaoli.

